Matías Almeyda: ‘No soy del gusto de Amaury Vergara para dirigir a Chivas’

El exentrenador de las Chivas, Matías Almeyda rompió el silencio y habló de su relación con el presidente del Rebaño, Amaury Vergara, donde aseguró que textea con él, pero no cumple con los requisitos para dirigir a los rojiblancos.

“Hay una cosa muy clara, me mando mensajes con Amaury, hice una película que es de Amaury y yo di el visto bueno para que saliera la película. Después es una cuestión de gustos, y yo no soy del gusto de Amaury para dirigir a Chivas, y no está mal.

“No tengo ningún problema con Amaury, soy un agradecido con la familia Vergara, lo he dicho más de una vez. Y siempre que pasaba algo en Chivas salía mi nombre, pero ni Amaury estaba obligado a llamarme, ni Amaury está obligado a que le guste mi manera de entrenar, y es respetable”, expresó Matías para Fox Sports.

¡ALMEYDA HABLÓ DE AMAURY VERGARA! #LUP | Luego de años de dejar a Chivas, Almeyda HABLÓ DE TODO... ¡Nunca lo buscó El Rebaño! "POR AHÍ YO NO SOY DEL GUSTO DE AMAURY. YO NO TENGO NINGÚN PROBLEMA CON ÉL, SOY UN AGRADECIDO CON LA FAMILIA VERGARA" #AlmeydaEnLUP pic.twitter.com/0jsAKVgyM0 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 25, 2022

Además, confesó que él no tuvo ningún problema con Ricardo Peláez porque no le toco trabajar con él.

“Muchos también dijeron que podía tener un problema con el director deportivo. No lo conozco, no trabajé con él nunca, lo saludé solo una vez, no tengo problemas con la gente”, agregó.

También comentó que su salida de Chivas fue triste, pero que no opacará el tiempo que dirigió a la institución de Guadalajara, reiteró que no tuvo ningún problema con la directiva y tampoco lo han buscado para regresar.

“Mi problema fue la salida, fue una salida traumática, dolorosa, triste y terminó ahí. Esa salida no va a opacar los dos años y medio que estuve en Chivas. ¿La salida fue fea? Fue fea, pero no me quedo mal con nadie.

“Pueden hablar con todo el mundo, y ya pasaron un montón de años y es respetable si nunca son llamado. Nunca yo tuve posibilidades de regresar, ni charlas, pero no está mal, no lo digo para hacer un drama.

“No tengo problemas con Amaury, que es el dueño, hablo con su familia, hablo mucho con su cuñado, no tengo problema. Me queda en el corazón la familia Vergara por siempre y para siempre, más allá de que vuelva o no vuelva nunca más”, comentó Almeyda.

Por último, Matías Almeyda dio su pronóstico para el Mundial de Qatar 2022, donde la Selección Mexicana y Argentina se enfrentarán en el Grupo C.

“Argentina-México, van a pasar los dos, tienen que pasar los dos, y empate (en el partido de grupo), pero pasan los dos”, finalizó el argentino.

CHOFIS LÓPEZ NO VA A GRECIA

Como nuevo entrenador del AEK Atenas, se ha rumorado que Matías Almeyda tiene pensado en llevarse a Eduardo López para Europa, pues lo sacó de las Chivas y le dio un Espacio en San José de la MLS.

Pero el DT argentino señaló que es mentira, pues no ha hablado de fichajes con el club, aunque señaló que la Chofis hace buen trabajo bajo sus órdenes.

“No, yo todavía no hablé de jugadores, Chofis conmigo rinde siempre, por suerte, pero no he hablado de jugadores, eso es mentira”, señaló Almeyda.

