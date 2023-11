Matías Almeyda sobre su paso en Chivas: '¡Qué daño me hice en ganar!'

Matías Almeyda, actual entrenador del AEK de Atenas, habló para TUDN sobre lo que ocurrió a su salida de las Chivas Rayadas del Guadalajara, asegurando que lo único que provocó su salida fue haber ganado lo que ganó.

“Yo creo que fue el resultado de Chivas, después lo vieron, porque la verdad no se mira mucho el futbol de allá, lamentablemente. Lo más lindo fue el cariño que me llevo de Chivas, los títulos, pero me digo: ¡qué daño me hice en ganar! Fue un gran daño”, comentó.

Matías Almeyda llegó al Rebaño en 2015 y dejó al equipo en 2018, en esos tres años el entrenador argentino ganó cinco campeonato, en los que destacan una Liga MX, un Concacaf Liga de Campeones, dos Copas MX y una Supercopa MX.

En 2018 Almeyda salió del cuadro rojiblanco, de ahí se fue al San José Earthquakes de la MLS antes de recaer en la Liga de Grecia.

“Al que le molestó sabe, o quienes les molestó. De hecho yo nunca más hablé, nunca. Me fui y nunca hablé nada. Molestó el que yo haya hablado con los jugadores que se tenían que hacer respetar. A algunos les molestó, pero mi conciencia está muy tranquila. Han hablado de mí, bastante. Han sacado conjeturas de todo tipo”, finalizó el argentino.

