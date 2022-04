Michel Leaño sobre su puesto en Chivas por amistad con Amaury Vergara: 'Es una mentira total'

A pesar de que su experiencia previa como director técnico en la Primera División fue como timonel del Necaxa en el Apertura 2018, Marcelo Michel Leaño fue nombrado entrenador de Chivas en el Apertura 2021 en sustitución de Víctor Manuel Vucetich.

Y aunque se esperaba que al término del certamen fuera retirado de su cargo, Leaño fue ratificado para el Clausura 2022; fue entonces que se dijo que su amistad con Amaury Vergara, dueño de Chivas, le permitió mantenerse en el cargo, algo que desmintió el propio técnico.

"Es una mentira total, la verdad de las cosas es que Chivas es un equipo muy serio, con procesos claros de selección de personal y estoy aquí porque me invitaron y algo de mi trabajo pareció bueno", dijo el DT.

Además, el líder del Rebaño descartó cualquier problema con el director deportivo Ricardo Peláez, también por su amistad con Vergara.

"(Tengo) Relación excelente (con Peláez). Me ayuda, me sugiere, me cuestiona, es muy importante", aseguró Marcelo Michel Leaño.

