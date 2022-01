Michel Leaño tras goleada vs Mazatlán: 'No echemos campanas al vuelo'

A pesar del abultado marcador que consiguieron las Chivas en su debut en el Clausura 2022, Marcelo Michel Leaño aseguró que hubo cosas que no le gustaron del Rebaño Sagrado, por lo que pide no echar las campanas al vuelo.

“El marcador es muy holgado, pero no representa tanto lo que fue el juego, porque fue muy disputado contra un rival que viene haciendo las cosas bien, sin embargo, destaco por completo la personalidad del equipo, de entender que cuando nos topemos contra rivales bien parados atrás tengamos la paciencia para abrirlos. Hay que revisar del minuto 10 al 25 porque no me dejó satisfecho. No echemos campanas al vuelo, hay que trabajar", aseguró.

De hecho, para el timonel rojiblanco lo más importante es confirmar la goleada al Mazatlán en la próxima jornada ante Pachuca.

“El equipo tiene contundencia, eso se mejoró y este triunfo hay que confirmarlo la próxima semana contra Pachuca. La fortaleza de este equipo es el equipo y individualidades están servicio del mismo no al revés", explicó.

Por otra parte, al ser cuestionado por el rol de Roberto Alvarado, Marcelo Michel Leaño aseguró que el ‘Piojo’ tendrá que ganarse un lugar en el once tapatío al igual que sus compañeros.

"En el caso de Alvarado es alguien que puede jugar cinco posiciones, extremo e interior por ambos lados y media punta. Ahora que él salga negativo al Covid tendrá que ganarse un lugar como todos. Angulo con su nivel te habla de la competitividad, hoy le tocó esperar y cuando entró lo hizo muy bien, es parte de esa lucha diaria que hace al jugador para ganarse un lugar", añadió.

Por último, dedicó unas palabras a la afición rojiblanca y les garantizó que tendrán espectáculo a lo largo de la campaña.

"Quiero hacer un reconocimiento a la afición hoy por brindarse en todo momento a su equipo, eso lo sintieron los jugadores y hoy mostramos lo que es ser de la familia de Chivahermanos. La gente que vino al estadio se sintió representada. Debemos trabajar con humildad, no hemos ganado nada, pero el sello característico del equipo es este. El futbol es espectáculo y lo mantendremos para la gente", apuntó.

