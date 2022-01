Pumas: En busca de dar la campanada nuevamente este Clausura 2022

Este lunes Pumas debuta en el Torneo Grita México Cl22 y su misión es: sorprender de nuevo y pasar la prueba, tal y como lo han hecho desde que Andrés Lillini se convirtió en el entrenador. Y el primer paso para lograrlo, será vencer al Toluca este lunes en el Estadio Olímpico Universitario.

Y es que, en las temporadas anteriores, cuando todo indicaba que Universidad no tendría un buen papel, terminaron dando la sorpresa como en el torneo pasado en el que llegaron incluso a la Semifinal, pero terminaron eliminados por el Atlas, actual Campeón del futbol mexicano. Pero sorprender, callar bocas y demostrar de lo que su equipo es capaz, no es algo desconocido para el técnico Andrés Lillini, quien desde que tomó el banquillo auriazul, tuvo que aprender a trabajar con lo que tenía y en tres torneos logró una Final, una Semifinal, aunque en el segundo no calificó.

Y este lunes, que arranca su cuarto torneo al frente del equipo, el timonel sudamericano tendrá que demostrar nuevamente lo que puede hacer con un plantel aparentemente reducido (como en semestres anteriores), pues en esta ocasión sólo tiene un refuerzo (Omar Islas) y una baja (Erik Lira).

Pero para dar el primer paso, esta noche deberán vencer a los Diablos Rojos, quienes luego de más de 10 jugadores contagiados de Covid-19, orilló a la Liga MX a aplazar el juego y que en lugar de jugarse este domingo, fuera este lunes ya con varios de los futbolistas mexiquenses recuperados, y es justo lo que se espera, que el nuevo técnico Ignacio Ambriz cuente para esta noche con sus jugadores estelares. En tanto que, por el lado de Pumas, no hay ‘limpieza’ del todo en cuanto a Covid-19 se refiere, ya que el propio club informó el jueves pasado que en el plantel de la Primera División se detectaron dos contagios: un jugador y un integrante del cuerpo técnico.

