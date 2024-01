Miguel Ponce señala falta de profesionalismo de Alexis Vega: "Le da igual y termina por perjudicar"

Durante el Apertura 2023, Alexis Vega estuvo en 'el ojo del huracán' tras ser separado del plantel de Chivas por una indisciplina en Toluca. Ante esto, el integrante de la Selección Mexicana en Qatar 2022 ha recibido múltiples críticas, a la que se suma una más con la de su excompañero, Miguel Ponce.

En una entrevista para TUDN, el exlateral y campeón con El Rebaño habló sobre el accionar de Alexis Vega como profesional y señaló falta de profesionalismo por parte del extremo mexicano.

Ponce remarcó que en ocasiones, Alexis no cuida su físico, por lo que a veces suele verse subido de peso en fotografías de los partidos. Sin embargo, el exlateral señaló que es un jugador con una gran calidad, pero que puede ser mejor si tiene constancia y se compromete.

"A veces no se cuida, su físico no lo cuida y es lo más importante para él, ya que tiende a verse gordito si no se cuida, entonces es muy notorio. Creo que le hace falta ser un poquito más profesional para tener una gran carrera, porque es muy bueno, pero sí le hace falta esa constancia y esa disciplina para que sea el jugador que todos esperan que sea", comentó Ponce.

De igual forma, el ahora jugador de de futbol sala con el Empire Strykers de la Major Arena Soccer League de Estados Unidos comentó que compartir vestidor con Alexis no fue la mejor experiencia, pues el jugador no llegaba a tiempo a los entrenamientos y tenía actitudes que afectaban la dinámica del grupo.

"Te puedo decir que es un buen compañero, pero como él siente que es un gran jugador, pues a veces llega tarde a los entrenamientos, le da igual si está o no está, y termina por perjudicar y crear un ambiente que no es tan agradable, ya que todo el grupo quiere lo mismo, todos llegan temprano y ese tipo de cosas pues no gustan", sentenció.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: NEW ENGLAND PATRIOTS: JEROD MAYO SERÁ EL NUEVO HEAD COACH DE LOS PATS TRAS SALIDA DE BELICHICK