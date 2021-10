Molina sobre Chivas: 'No hemos sido lo que se planteó'

Chivas aún sueña con una calificación directa. El capitán del Rebaño, Jesús Molina, admitió que el rendimiento no ha sido el esperado, pero ante la irregularidad en el futbol mexicano pueden meterse en zonas de privilegio.

“La realidad es que estamos conscientes de que ha sido un torneo irregular. No hemos sido lo que se planteó. Estamos a tres puntos del cuarto lugar, el torneo ha sido muy competitivo o irregular.

“Si hay la posibilidad de meternos en los primeros cuatro u ocho lugares depende de nosotros, de hacer bien las cosas en los partidos que quedan”, explicó en conferencia.

El líder del Rebaño está consciente de que esta jornada doble puede catapultar al conjunto rojiblanco, aunque no será sencillo porque no se impondrán con mostrar el escudo.

“Sí tendría, por ser el equipo que somos, pero debemos demostrarlo. No solo por el escudo vamos a ganar. Nuestras aspiraciones son estar en los primeros cuatro, por una u otra cosa no hemos podido mantenernos en esas posiciones.

“La importancia del próximo partido es esa, meternos a una posición que estamos buscando en el torneo. Es una semana crucial, esperemos hacer un gran partido y ganar”, puntualizó.

Molina reconoció que sería un error caer en exceso de confianza contra Tijuana por ser sotanero general, porque sabe que ese puede ser un envión anímico para cambiar su situación frente al Guadalajara.

“Es verdad que Xolos no ha tenido un buen torneo, pero eso no los hace fáciles, al contrario. Cuando las cosas no les salen se vuelven más peligrosos porque no tienen nada que perder, saben que ganar da un golpe de autoridad y más contra Chivas.

“Es una cancha complicada, pero consientes de la importancia de los tres puntos. Vamos de menos a más, el equipo entiende más lo que nos pide al técnico y eso nos vuelve más peligrosos”, culminó.

