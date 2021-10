Molina sobre Leaño: 'Hay buen ambiente, pero también lo hubo con Vucetich'

Jesús Molina respalda a Marcelo Michel Leaño; sin embargo, considera que el buen ambiente en el vestidor de Chivas ha prevalecido con otros técnicos como Cardozo, Boy o Vucetich.

“Es un técnico muy optimista, siempre alegre, tratando de contagiarnos, pero eso no quiere decir que con Víctor Manuel Vucetich, con Tomás Boy o con Cardozo no fuera así. Pasa por un tema de actitud de cada uno de nosotros, de cómo afrontemos los cambios, de aceptar y de adaptarnos a las circunstancias.

“Con Marcelo ha habido un cambio, pero no creo que es porque con Víctor o con otro técnico no lo hubiera habido. Con Víctor había un buen ambiente, las cosas no se dieron por cosas ajenas a lo mejor”, declaró en conferencia.

El capitán del Guadalajara destacó que la situación ha comenzado a cambiar con Leaño en el banquillo.

“Pero con todos los técnicos el ambiente ha prevalecido. Hoy con Marcelo no es la excepción, tenemos una metodología muy clara y hemos tratado de adaptarnos a las circunstancias. Las cosas han empezado a funcionar, el equipo empieza a entender mejor y qué mejor que ganar en casa” explicó.

Molina aseguró que no ha tenido acercamiento con la directiva para pedir continuidad a algún proyecto, aunque dejó en claro que eso sería lo ideal; sin embargo, sea con Leaño o con quien sea, lo más importante es que Chivas esté entre los primeros lugares.

“No he tenido la comunicación para hablar de estos temas. Ellos son los encargados de manejarlo, nosotros no nos metemos en esos temas. Nosotros simplemente estamos para adaptarnos y aceptar las situaciones.

“Sí, nosotros estamos trabajando. Hoy está Marcelo, no sé quien estará mañana o si seguirá. Es un tema que no me corresponde debemos trabajar este quién esté. Esperemos que las cosas se den bien, por el bien del equipo, porque al final es Chivas y venga quien venga o este quién esté, la institución es lo más importante”, concluyó.

