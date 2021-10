Ángel Zaldívar: 'Con Leaño hay más libertad de ir al frente'

Chivas tuvo que esperar cuatro partidos para conseguir su primera victoria bajo el mando de Marcelo Michel Leaño; sin embargo, el delantero Ángel Zaldívar destacó que el Rebaño ha cambiado mucho con su nuevo estratega.

"Eso de estar pisando el área, de que no nos dé ese temor o esa duda de irnos hacia adelante. Ya nos han dado la confianza de que los volantes pueden llegar, los extremos, lo hemos trabajado para que el '9' no esté tan solo, para que los extremos no tengan que llevarse a dos y hacer el dos sino el conjunto, tanto el volante, lateral, los de atrás puedan hacer gol y crear más opciones", comentó Zaldívar para TUDN.

El atacante aseguró que que ha tenido la confianza del cuerpo técnico, pese a atravesar por una falta de gol muy notable.

"Una cosa es ser paciente y otra es ser pasivo, el ser paciente no me quita las ganas, el hambre de marcar en cada partido; la lesión hizo que me perdiera unos partidos, pero lo importante es que el equipo ganó, anotó.

"El cuerpo técnico me tiene toda la confianza, que sea paciente y los goles llegarán, que no me desespere y aunque no caigan los goles, el equipo tiene que ganar"

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RONALDO CISNEROS: 'LO ÚNICO QUE SALVA UNA TEMPORADA EN CHIVAS ES EL CAMPEONATO'