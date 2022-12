Nene Beltrán: 'Paunovic me ha inculcado mucha ambición, a crecer individualmente'

Fernando Beltrán desea ser titular indiscutible con Chivas en el Clausura 2023. Tuvo muy poca actividad con Víctor Manuel Vucetich, luego recuperó la confianza con Marcelo Michel Leaño y Ricardo Cadena, y ahora trabaja para 'llenarle el ojo' al Veljko Paunovic.

"El técnico me ha inculcado mucha ambición, en cuanto a ganarme un lugar y nunca dejar de trabajar, siempre mejorar en los detalles y en los aspectos que me hacen falta como jugador. Me ha ayudado a crecer individualmente", mencionó en entrevista exclusiva con RÉCORD.

El 'Nene' aseguró que el nuevo pastor del Rebaño Sagrado le "cambió el chip": "Me ha dado muchas instrucciones nuevas y eso hace que sea más completo en mi posición", agregó.

El joven mediocampista mexicano cree con la ayuda del técnico serbio podrá elevar su nivel: "Estoy muy agradecido, porque en estos partidos de pretemporada me han ayudado bastante a encontrar mi mejor versión. Estoy muy cerca de alcanzarla", aseguró.

El '20' rojiblanco explicó que con la llegada del estratega europeo no cambió mucho la metodología, pero sí aumentó la exigencia: "Quiere que cada día seamos mejores. Busca la perfección. Hace que no nos relajemos. Tenemos clara la idea de juego", explicó.

Veljko Paunovic sabe que en los torneos anteriores Chivas sufrió mucho por la falta de gol, ya trabaja para encontrar la solución y Fernando Beltrán tendrá un papel muy importante en su proyecto.

"Quiere que meta más goles, que sea más agresivo, más explosivo en el tema de ataque. Tengo que generar muchas ocasiones de gol. El profe me está ayudando a explotar esta parte, que sí tengo, pero creo que me hacía falta pulir algunos detalles", finalizó.

'PAUNOVIC Y HIERRO MOTIVARÁN A LOS JUGADORES': NENE BELTRÁN

Fernando Beltrán piensa que el tener como director deportivo a un histórico como Fernando Hierro motiva a los jugadores de Chivas.

"Yo creo que no impone, es más una motivación, porque cuando sales de un partido te abraza y te dice que qué hiciste bien y en qué puedes mejorar", aseguró el joven mediocampista en charla con RÉCORD.

Fernando Hierro es una leyenda viviente del Real Madrid, pues entre 1989 y 2003 ganó un total de 17 títulos. En su currículo sobresale que con los Merengues ganó cinco veces La Liga y tres veces la UEFA Champions League.

Tras su retiro, asumió la dirección deportiva de la Real Federación Española de Futbol. Bajo sus órdenes, la Furia Roja ganó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

El dueño y presidente del conjunto tapatío, Amaury Vergara, apostó por un proyecto europeo, pues tras despedir al entrenador Ricardo Cadena contrató al serbio Veljko Paunovic.

Fernando Beltrán se ilusiona al imaginarse lo que Chivas puede lograr teniendo a estas dos figuras dentro de su organigrama.

"Ellos tratan de ayudarnos en mejorar en todos los sentidos. Se siente esa buena vibra y nos tienen mucha confianza", finalizó.

