Nene Beltrán sobre Final Chivas vs Tigres: "Se sentía que iba a valer v…"

A más de cinco meses de la final perdida del Clausura 2023 frente a Tigres, Fernando Beltrán, mediocampista de Chivas, habló sobre lo que se vivió en la interna del Rebaño en aquel juego.

"Al medio tiempo como se sentía es que iba a valer v… Nos faltó un güey de experiencia, no digo que no haya, pero estaba Pocho (Guzmán), pero como que se contagió, Cone (Brizuela) se contagió, bueno ellos estaban calentando, pero en el once titular no hubo alguien que dijera calma, vamos ganando", declaró en plática con Miguel Ponce, exfutbolista del conjunto rojiblanco.

Además, el 'Nene' dio más detalles sobre lo que al medio tiempo ante el conjunto felino se dijeron entre compañeros.

"Entramos al medio tiempo y nos empezamos a decir cosas. No le estás dando vuelta, decía Mozo, luego el Pollo se quejaba de la presión y todos nos empezamos a gritar", aseguró.

Cabe recordar que tras ir ganando 2-0, Chivas perdió frente a Tigres 2-3 y así dejó ir la posibilidad de levantar su campeonato de liga número 13.

