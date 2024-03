‘Nene’ Beltrán tras la derrota de Chivas: 'La sensación es jodida, hay mucha bronca dentro de mí'

El mediocampista de Chivas, Fernando Beltrán aseguró que tiene una sensación jodida después de la goleada de América en la ida de la Copa de Campeones de la CONCACAF, ya que la planeación del encuentro de esta noche fue la adecuada.

"La sensación es jodida, hay mucha bronca dentro de mi ahora, la planeación del partido no fue como salió y hay mucha bronca dentro de mi ahora", reconoció.

De igual manera, el 'Nene' Beltrán enfatizó en que siempre da la cara ante el mal paso del equipo, luego de que le duele la derrota y las formas en las que se dan las cosas por lo que tiene que voltear para adentro y tener más responsabilidad.

"Siempre les voy a dar la cara, yo soy el primero que siempre da la cara cuando las cosas van mal, entonces sí estoy aquí es porque me duele mucho esta derrota y las formas, creo que nos viene pasando muchísimo y es lo que me da más bronca, pero en equipo tenemos más y podemos competir más, pero las decisiones no las estamos tomando de la mejor manera, hay que voltear para dentro y tener más responsabilidad", agregó.

Briseño: 'La serie no está perdida'

Por su parte, al final, el defensor del Guadalajara, Antonio Briseño, puntualizó en que la serie ante América no está perdida, por lo que esperan lograr la vuelta el siguiente miércoles en la cancha del Estadio Azteca.

"No, no creo que esté perdida la serie, los partidos se juegan en 90 minutos y tenemos una vuelta, es un resultado complicado, no teníamos que haber recibido el tercero con diez hombres ha sido difícil, es fútbol y puede pasar cualquier cosa, vamos a esperar a la vuelta para darle la vuelta a este resultado", concluyó.

