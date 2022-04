Oribe Peralta sobre su paso por Chivas: 'Siempre estuve al cien y no me dejaron jugar'

Oribe Peralta tuvo un discreto paso por las Chivas, donde tuvo escasos minutos para demostrar lo que alguna vez fue con Santos y América.

El 'Cepillo' reveló que siempre estuvo al 100%, pero jamás le dieron la oportunidad en la cancha.

"Era una espinita que tenía clavada. Sabía que no iba a ser lo mismo por el ritmo de competencia, no era la misma edad; pero después yo estuve siempre al 100 por ciento, con toda la disposición de jugar y no me dejaron jugar. Siempre estuve disponible y jamás hubo una oportunidad", mencionó para TUDN.

De igual forma, el exdelantero recordó su primera etapa en el Rebaño, donde le tocó la venta del equipo y la destitución de Óscar Ruggeri.

"Justo había cumplido 18, llego en enero, estaba Ruggeri. Estuve entrenando con una tercera y lo que restaba el torneo, como no estaba registrado ante Federación podían hacerlo en cualquier momento. Pensé que sí iba en serio, pero corren a Ruggeri y el equipo lo iban a vender; entonces el que era dueño del equipo les dice a los de Cesifut que me lleven porque puede ser que me quede y no les paguen lo que iba a costar", añadió.

