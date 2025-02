Óscar García se dijo encantado de tener a ‘Chicharito’ en Chivas

El director técnico de Chivas, Óscar García se dijo encantado de poder contar con Javier Hernández, por lo que no tiene queja alguna al respecto, además de que puntualizó que mientras él ha estado en el banquillo siempre ha visto minutos “Chicharito”

“No me puedo quejar de Javier (Hernández), tiene un comportamiento muy bueno, habrá momentos que tendrá que jugar y que tendrá minutos. Ha jugado mucho más este torneo conmigo, que la temporada pasada. Conmigo ha jugado prácticamente todos los partidos, sabe comportarse y la importancia que tiene en el grupo es grande. Estoy encantado de tenerlo en la plantilla”, señaló

Chicharito con Chivas | MEXSPORT|

De igual manera detalló que no sufre con la posibilidad de que pueda salir del Guadalajara luego de que está consciente de que no va a durar toda la vida, pero entiende el proceso que se vive en un equipo, por lo que espera conseguir los resultados esperados para seguir por mucho tiempo en el Guadalajara

“No he sentido nada diferente que no haya pasado en otro club, el proceso como en todos los clubes, soy consciente de que no voy a durar toda la vida, no lo siento así, trabajo como si fuera estar toda la vida y no sufro por el tema de que me pueden echar, si es algo que puede pasar si o sí, puedo sufrir por los resultados o no estar contento, es como la muerte sabes”, agregó.

Javier Hernández | MEXSPORT|

Al final, se dijo conforme con el plantel que tiene actualmente, pese a que no llegaron otros elementos que solicitaron para reforzar su equipo, por lo que ahora espera obtener los mejores resultados.

“El sentimiento de que todos hicieron el esfuerzo necesario de tener la mejor plantilla posible, al día de hoy es la mejor plantilla que puedo tener, porque son los jugadores que tengo. Está en mí hacerlos mejores y conseguir el mejor nivel individual y colectivo. No pienso nada más que eso, el mercado se acabó y ya está. Trabajar con los jugadores que tenemos, sacarles el máximo rendimiento que es mi trabajo y esperar que sigan viniendo los resultados como el último partido”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Leagues Cup 2025: Calendario y rivales de Chivas