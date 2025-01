Óscar García tras empate de Chivas ante Tigres: “Hemos merecido mucho más”

El director técnico de Chivas, Óscar García aseguró que se fue con sentimientos encontrados, luego de que no puede irse contento al no obtener el triunfo, sin embargo, consideró que está noche fueron superiores al conjunto Universitario y merecieron mucho más en el encuentro.

“Tenemos sentimientos un poco contradictorios porque estoy muy orgulloso del equipo. No puedo estar contento porque no hemos ganado, en muchos momentos hemos sido superiores y hemos merecido mucho más. Este es un deporte que muchas veces no te premia lo que mereces. Al final no hemos sabido marcar ese segundo gol que nos hubiera dado la victoria, pero orgullosos del equipo, orgullosos de los jugadores. Este club merece como mínimo este tipo de rendimiento, este tipo de nivel y jugando así vamos a ganar muchos más partidos que nunca”, señaló.

Óscar García l CRÉDITO:IMAGO7

Óscar García sobre la suplencia de Chicharito Hernández

García reveló que no le preocupa el tener a jugadores de experiencia en la banca como Javier Hernández y Fernando Beltrán, luego de que ellos priorizan al grupo y entienden el rol que tienen en los partidos.

“Son jugadores listos, son jugadores que priorizan el grupo, que entienden que hay partidos para todos, hay partidos dos días, entonces en ese sentido no tengo ningún problema, porque estoy rodeado de jugadores inteligentes que saben que la prioridad siempre es el grupo y que para ellos también lo es”, agregó.

Chivas l CRÉDITO:IMAGO7

Alan Pulido y su debut con Chivas

Al final, puntualizó que la ausencia de Alan Pulido se debe a que no está en óptimas condiciones de su rodilla, por lo que enfatizó en que no arriesgarán al jugador y esperarán a que se recupere

“Es una ausencia difícil porque ya tenía una lesión en la rodilla, con él tenemos que ir día a día, es un jugador que recuerdo que lleva desde octubre sin competir, y en competiciones tan cortas, con problemas de rodilla no te puedes arriesgar a que tenga una lesión y se pueda perder medio campeonato, por lo que va a estar cuando su cuerpo cree que va a estar”, concluyó.

