Paunović: 'No completamente satisfechos pero lo importante es no haber encajado el gol'

Chivas se llevó un empate sin goles en la Final de Ida del Clausura 2023 ante Tigres, y aunque la balanza aún está equilibrada fue un resultado que posiblemente favoreció en mayor manera al Rebaño que, a decir de Veljko Paunović, están pensando desde ya en ganar la Vuelta.

"El desgaste es tremendo, el trabajo del grupo es fantástico. Primeros 90 minutos no complemente satisfechos pero lo importante es no haber encajado el gol y ya preparando la vuelta. Creo que hay poco tiempo y eso hay que aprovecharlo", dijo en conferencia de prensa.

Sin embargo, el entrenador rojiblanco sabe que ambos equipos tienen el deseo de coronarse campeones, aunque ahora el factor a favor que tendrá Guadalajara es jugar en casa, con su afición a quienes les busca dar la alegría del título.

"Empezamos de nuevo, 0-0 para los dos equipos. Los dos queremos ganar, por lo tanto será un gran partido. Tenemos que estar listos para agradar a nuestra gente, ganar en nuestro campo. Desde luego que con trabajo y orden, lo vamos a lograr", expresó.

Y para conseguirlo, será clave algo a lo que ha apelado en todo el torneo: la unión. Destacó también, la determinación que su equipo demostró y buscará mantenerla este próximo domingo.

"Me gustó el orden, la perseverancia. Los cambios que entraron, fantásticos. Me gustó la unión y determinación del equipo. Hoy no encajamos pero toca la otra parte", apuntó.

