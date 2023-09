Paunovic previo al Clásico Nacional: 'Buscamos un partido que le dé orgullo a la afición'

Veljko Paunovic advirtió que el planteamiento de Chivas para afrontar el Clásico Nacional lo hará con base en las adaptaciones que ha realizado el América para este torneo, esto con la intención de llevarse la victoria y que sus aficionados salgan orgullosos del Estadio Azteca, tal y como sucedió en las Semifinales del Clausura 2023.

"En cuanto a mi equipo, vamos a tener un planteamiento que creemos conveniente debido a las adaptaciones que ha tenido nuestro rival en el pasado y nuevo torneo. Creo que más allá de eso, nosotros podemos generar la propuesta con la que podemos salir a enfrentar a un gran equipo con jugadores de calidad, muchos recursos. Nosotros nos posicionamos como un rival que quiere ganar, disputar el partido. Buscamos un partido atractivo, que a los aficionados les de orgullo y el sentimiento que les dimos la última vez que estuvimos aquí", declaró el entrenador rojiblanco previo al choque ante las Águilas.

Respecto a la polémica arbitral en la que el Rebaño Sagrado se ha visto involucrado en las últimas jornadas, Paunovic evitó hablar del tema, pues no quiere ejercer presión sobre los silbantes.

“Es otra cosa fuera de nuestro control. Nosotros entramos a los partidos enfocados en lo que hacemos, luego hay cosas fuera de nuestro control y pretendemos no involucrarnos, no queremos meter presión a los árbitros, es un partido que ya lleva suficiente carga para todos. Espero que hagan lo mejor, los dos rivales también, que sea un espectáculo y no afecte en ese aspecto. No quiero interferir en lo pasado, los puntos que perdimos nos hubieran venido muy bien, pero es agua pasada y nosotros nos enfocamos en el juego y lo que podemos controlar”, apuntó.

Defiende a Piojo Alvarado

Asimismo, el estratega serbio secundó a su futbolista, Roberto Alvarado, quien manifestó su inconformidad con los Días de Medios, aunque, 'Pauno' señaló que como profesionales deben cumplir con este compromiso.

“En primer lugar, sin contradicciones. Yo creo que venir y hacer eventos como en CRIT; vale la pena; ver a los niños siendo felices y a sus familias... yo estaba emocionado. Fuimos conjuntamente con la Femenil, son minutos de felicidad y una experiencia inolvidable para todos. Estoy de acuerdo con el jugador, es algo inusual, no estamos acostumbrados, pero también somos profesionales, adaptables y como siempre he dicho, es nuestro deber poder abrazar todos los desafíos que se puedan proponer, aunque sea un viaje tempranero y una semana atípica. Digo que no hace falta tener solidaridad solamente la semana del Clásico Nacional, puede ser en cualquier lado. En ese aspecto, estoy de acuerdo y por otro lado quiero darle otra perspectiva a los eventos solidarios donde podemos poner de nuestra parte. Nada más”, finalizó.

