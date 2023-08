Paunovic sobre el liderato del Rebaño: "Hay que apreciar el momento en el que estamos"

El liderato de Chivas no es algo fortuito, es resultado del empeño y unión que el equipo ha tenido en este torneo, así lo consideró el entrenador Veljko Paunovic, quien le dejó claro a sus jugadores que deben aspirar a más, aunque siempre teniendo respeto por sus rivales.

"Creo que hay que apreciar el momento en el que estamos. Le dije a los jugadores: cuántas veces un equipo arranca tan bien y va primero, eso no es casualidad, ni es algo que hay que subestimar y los primeros que tenemos que respetar ese trabajo somos nosotros", declaró en conferencia de prensa.

"Querer más, querer volver a repetir, querer mantenerte arriba, tener expectativas positivas de que somos capaces de lograr como conjunto ganar a los rivales que nos son fáciles y eso nos tiene que ir proyectando de cara a todo el torneo, quiero seguir arriba y quiero que todo el mundo lo entienda, somos un equipo que tiene muchísimo valor, la fuerza de este equipo es el grupo".

Y con el afán de mantener la concentración de cada uno de sus jugadores, el entrenador rojiblanco pidió no recriminar la actuación de Víctor Guzmán, quien salió abucheado por parte de la afición, pues aseguró que el capitán del Rebaño ha sido fundamental para el equipo desde el torneo anterior y ha tenido una fuerte carga de trabajo.

No le doy importancia y tampoco pienso que Pocho merece ser abucheado. Hoy para mí ha tenido un partido correcto, que podía haber marcado el gol, no pasó en el penalti, son cosas del futbol, por favor, apoyo a Pocho, a todo el equipo, no hay que olvidarse de lo que hace la gente. Está haciendo un tremendo esfuerzo para encontrar su mejor forma, expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS VENCIÓ A LOS XOLOS Y SON LÍDERES INVICTOS EN EL APERTURA 2023