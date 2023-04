Pável Pérez sobre Pocho Guzmán: "Estoy aprendiendo mucho de él"

Pável Pérez asegura que ha aprendido mucho en estos seis meses en Chivas gracias a la llegada de Víctor 'Pocho' Guzmán en su nueva etapa de madurez, y se nota el aprendizaje, porque al haber ingresado de cambio en los últimos dos encuentros, asumió un rol diferente en el equipo, y tomó los controles para anotar goles que le dieron seis puntos al Guadalajara.

Como lo ha hecho el Pocho, Pérez ha mostrado crecimiento dentro y fuera del campo. En los duelos ante Necaxa y León, el joven oriundo de Tala, Jalisco, entró al campo para anotar, del mismo modo en que Guzmán ha sido titular en gran parte del torneo y es el líder de goleo dentro del club.

Péres habló con Claro Sports del crecimiento de ambos, tanto dentro como fuera de la cancha.

“Siempre se aprende de los grandes jugadores de experiencia, Pocho no es un jugador grande en edad pero ha tenido compañeros que también le han aportado y también aprendió mucho de sus ex compañeros. Yo le estoy aprendiendo mucho a él, a veces se acerca, nos da consejos que tal vez uno como joven no se da cuenta, y cuando eres grande, son detalles que hacen mucha diferencia. Nos vino bien al equipo, nos ayuda, nos motiva y aporta mucho a los jóvenes”, dijo el talento de la cantera.

PÉREZ QUIERE SER FIGURA CON EL REBAÑO SAGRADO

Si bien no cree en asumir un rol similar al del Pocho, quien grita y habla dentro y fuera del campo, cuando es necesario hablar, también toma la palabra y asume un protagonismo dentro del equipo tapatío.

“Uno se forma individualmente de quienes se rodea. Soy de carácter diferente, no soy alguien que asuma ese rol de poder hablar y ciertas cosas, pero dentro de la cancha se necesita hablar. Aunque no soy mucho de ello, siento que cuando es necesario, lo digo. Trato de dar mi punto de vista para poder ayudar al compañero”, explicó.

También refirió algunos de los aprendizajes que ha podido absorber de Veljko Paunivoc, el técnico que le ha aportado ideas diferentes a las Chivas.

“Es un profe nuevo que le está ayudando al equipo, es muy puntual en todos los sentidos y es muy claro en su idea de juego, lo que quiere para nosotros. Nos transmite mucha energía, mucha buena vibra y confianza, que es lo importante. No solo a los once que inician sino que también a los de la banca o a los que no salen a banca, nos dice que es un equipo, es una familia, importamos todos, no importa si juegues o no. El profe tiene claro y nosotros también que esto es una familia y que debemos tener claro que apoyándonos, esto es para todos, el triunfo y la derrota es de todos”, agregó.

Para finalizr, el canterano habló sobre el potencial de Chivas de cara a la Fase Final del Clausura 2023. El Rebaño Sagrado, actualmente en la cuarta posición, quiere meterse directo a Cuartos de Final. Chivas recibe este sábado al Cruz Azul en la Jornada 16.

“Hay mucha gente que confía y también hay quienes no, es normal y se acepta. Hablar ahora es fácil, pedirles que confíen pero al final donde debemos demostrar es en la cancha, que ellos mismos y por sí solos se den cuenta de lo que hacemos en la cancha. El equipo va bien, ha jugado bien, se deben afinar detalles entre nosotros, pero que ellos se den cuenta de lo que hace el equipo dentro del campo”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANTONIO MOHAMED ES EL 'PAPÁ' DEL AMÉRICA Y PONE A SOÑAR A PUMAS PARA EL CLÁSICO CAPITALINO