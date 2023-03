Peláez sobre su etapa en Chivas: 'Jugadores no reaccionaron ni al cambio de primas'

Ricardo Peláez, analista de futbol, habló sobre cómo fue parte de su estadia como directivo en las Chivas Rayadas del Guadalajara y comentó que incluso ni con el cambio de 'primas' los jugadores reaccionaron.

Peláez comentó en un programa de la cadena TUDN que llegaron a cambiar los objetivos en el Rebaño Sagrado, en donde se pasó de ganarle a los equipos grandes, a tratar de motivar a los jugadores sacando buenos resultados con otros clubes.

El analista explicó que "siempre clasificamos, con o sin Repechaje, pero siempre se clasificó a diferencia de tres años antes que no clasificó en seis torneos consecutivos. Por lo menos se logró ese objetivo con Repechaje, que no eres culpable de que modifiquen el torneo. Pero el gran reto ya no era ese, era empezar bien el torneo nada más. Llegó un momento en el que decíamos ‘no hay que ganarle al América, al Monterrey o Tigres’, hay que ganarle a los de acá que son cinco triunfos y cuatro empates te dan la clasificación, son 19 puntos".

Ricardo Peláez comentó que "Trabajamos mucho, es más el esquema de premios se modificó radicalmente para que fuera así y ni así. Más dinero en las primeras fechas del torneo".

Finalmente, envió un mensaje a la actual directiva rojiblanca encabezada por Fernando Hierro y señaló que espera que se hayan aprendido los errores del pasado para no cometerlos en la actualidad.

