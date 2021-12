Piojo Alvarado tras su fichaje en Chivas: 'Si no era Europa o Chivas, no era ninguno'

Roberto 'Piojo' Alvarado fue anunciado como nuevo fichaje de las Chivas, a pesar de tener pocos días en la institución, el exjugador de Cruz Azul ya está dando de qué hablar. En entrevista con TUDN, Alvarado confirmó que le dijo a su representante que si no le llegaba una oferta de Europa o de Chivas no cambiaría de equipo esta temporada.

"Yo en algún momento y se los contaba aquí a los compañeros y a mi esposa, también le dije a mi representante que si no era Europa o Chivas en México, no me gustaría ir a otro equipo. Eso lo dije no hace mucho y mira, hoy estamos acá con Chivas", reconoció el seleccionado nacional.

Asimismo confesó que Alexis Vega le pedía constantemente que fichara para el Rebaño y afirmó que el jugar con puros mexicanos le motivó a aceptar con los rojiblancos. "Vega siempre me decía 'ya vente para acá, ya vente para acá' obviamente el que sean puros mexicanos también como que me agradó mucho la idea y el poder compartir más con los compañeros que hemos estado en Selección", agregó el Piojo.

Roberto Alvarado confesó que le gustaría que Alexis Vega se quedara en Chivas, pues desde que estuvieron en Necaxa y Toluca respectivamente, el nuevo fubolista de Chivas le pidió que algún día jugaran juntos. "No sé como está su situación, pero ahora que yo estoy aquí sí me gustaría que se quedara", sentenció.

