Pocho Guzmán convocado por Chivas para visitar al América en Concachampions

Las Chivas han lanzado la convocatoria para enfrentar la Vuelta de los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf al América en el Estadio Azulcrema con la reaparición de Víctor ‘Pocho’ Guzmán.

El mediocampista, quien se ha recuperado de una lesión que lo marginó en el inicio del Clausura 2025 fue considerado entre los 26 elementos que viajaron a la Ciudad de México.

Pocho Guzmán l CRÉDITO:IMAGO7

Guzmán no tiene participación el Rebaño Sagrado desde el torneo interior sufrió una lesión en el quinto metatarsiano en la pretemporada y en ese momento se tenía previsto una recuperación que le llevaría desde los dos hasta los cuatro meses.

Cabe mencionar, que el fin de semana pasado el rojiblanco tuvo sus primeros minutos en el Clausura 2025 con la Sub-23 ante el América.

Ausencias de Chivas para visitar al Ame

Las Chivas tendrán una baja sensible para el duelo que se disputará en el Azulcrema; no podrán contar con Mateo Chávez quien no tendrá acción por acumulación de tarjetas.

Chicharito Hernández l CRÉDITO:IMAGO7

Convocatoria

Las Chivas viajaron con cuadro estelar encabezados por: Raúl Rangel, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán, Chicharito Hernández y compañía.

Raúl Rangel

Eduardo García

Alan Mozo

José Castillo

Miguel Tapias

Gilberto Sepúlveda

Luis Rey

Raúl Martínez

Mateo Chávez

Miguel Gómez

Rubén González

Víctor Guzmán

Luis Romo

Erick Gutiérrez

Fernando Beltrán

Omar Govea

Saúl Zamora

Isaac Brizuela

Cade Cowell

Yael Padilla

Roberto alvarado

Hugo Camberos

Javier Hernández

Alan Pulido

Teun Wilke

Armando González

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIEGO MARADONA: INICIA JUICIO CONTRA MÉDICOS ACUSADOS DE LA MUERTE DEL ARGENTINO