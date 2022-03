Raúl Gudiño: 'Guantes y balón firmados por Oswaldo Sánchez, el 'costo' de mi traspaso a Chivas'

La sangre rojiblanca ha estado en Raúl Gudiño gran parte de su vida, y es que uno de los factores para que el guardameta se decantara por Chivas en su infancia fueron unos guantes y balón firmados por uno de sus ídolos Oswaldo Sánchez.

En charla con su compañero de equipo Jesús Angulo para su Podcast 'Disfruta el viaje', Gudiño detalló los inicios de su carrera y como después de estar en Leones Negros y Atlas, fue contactado por Chivas y los aditamentos de Oswaldo fungieron como 'moneda' para que un joven Raúl iniciara su trayectoria rojiblanca.

"Estando en Atlas Chapalita me invitaron para venir a Chivas con 11 años. Hice las pruebas y me dijeron 'te quedas, ¿Qué quieres para que te quedes?' y mi petición, el traspaso costó unos guantes firmados por Oswaldo y un balón, eso lo pedí, dije 'me vengo a Chivas, pero que me den unos guantes y un balón' y sí me los mandó", contó el ahora portero titular del Guadalajara.

"Era el portero titular y pues quien más que Oswaldo. Me los mandaron y empecé todo el proceso de Fuerzas Básicas con el Rebaño. Quedé campeón en todas las categorías. En la Sub 20 sólo fue un partido. A los 18 años comenzaron las negociaciones con el Porto", apuntó Gudiño.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS VS AMÉRICA: EL REBAÑO LLEGA AL CLÁSICO CON MÁS ADN QUE LAS ÁGUILAS