Raúl Gudiño: Se va 'dolido' de Chivas

El destino de Raúl Gudiño parece estar en Estados Unidos, donde está cerca de llegar a un acuerdo con el Atlanta United de la MLS, tras su paso por las Chivas.

Gudiño se va del Rebaño después de un torneo en el que dejó la titularidad, como en muchos medios se mencionó, por no renovar contrato, algo que no lo dejó contento.

"Salimos de Chivas dolidos como lo que es y todo, pero a final de cuentas creo que estoy en una etapa de mi carrera en donde quiero aspirar a nuevos retos, nuevos objetivos y esperemos que se dé pronto", reveló el portero en entrevista con TUDN.

El guardameta se va con la tranqulidad de haber hecho un buen trabajo, pero confesó que se quedó con un tema pendiente vestido de rojiblanco.

"Me hubiera gustado primero no irme, pero bueno, sino de otra manera con algún campeonato, con algún trofeo, alguna copa, si me quedo con esa espinita un poco clavada", sentenció.

