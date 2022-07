Ricardo Cadena sobre Chivas: "Tengo que seguir trabajando, no podemos tirar la toalla"

Ricardo Cadena tiene claro que la contundencia sigue siendo un problema para que Guadalajara no haya sumado de a tres en esta temporada. Por lo que promete seguir trabajando con los futbolistas que tiene a sus disposición para regalarle una alegría a la afición.

"Nos ha estado costando, hemos estado generando situaciones y no hemos estado finos. Hemos tenido oportunidades muy claras y no hemos sido capaces de convertir. Tengo que seguir trabajando, tengo que seguir insistiendo, no podemos tirar la toalla en ese sentido para seguir buscando cada que tengamos opciones. Tengo que estar más fino, pues tenemos que trabajar más, tengo que insistir más y tenemos que concentrarnos en el convertir goles que los partidos se ganan con goles y hoy no hemos sido capaces" sentenció el técnico rojiblanco.

De cara a solucionar esta situación, Cadena comentó que seguirá trabajando con los atacantes que tiene a su disposición para dar mejores resultados en el futuro: "De mi parte lo que puedo hacer es trabajar y seguir buscando los medios para encontrar ese gol, tenemos gente que ocupa el lugar ofensivo que hemos estado procurando darles esa parte de responsabilidad. Hemos tenido el inicio de torneo con Saldívar, con un Tepa, con Ormeño, también hemos estado trabajando con Piojo con Fer, con Alexis, con Pavel, con Sebas y es una realidad que incluye por supuesto a mí darles las herramientas. Me siento con la capacidad para encontrar ese gol que nos permita sumar de a tres".

Finalmente, el entrenador del Rebaño habló sobre los reclamos y silbidos que recibió Ormeño cuando ingresó al terreno de juego: "Es entendible hasta cierto punto en la afición general ese tipo de presión y exigencias que debemos tener por supuesto y es entendible. Yo acepto y admito que que no hemos podido ofrecerle los resultados que la afición espera y también entiendo su reacción, es el compromiso, la responsabilidad, es de todos nosotros".

