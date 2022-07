Ricardo Cadena sobre Chivas tras empate ante Santos: "Hubo una notable mejora"

Ricardo Cadena se va con la mejoría que ha tenido el equipo en este partido ante Santos. Además espera que el gol del Tepa González ayude al conjunto rojiblanco a olvidarse de esta situación.

"En la parte final hemos sufrido. Considero que hubo una notable mejora con relación al funcionamiento de los otros partidos con la verticalidad, con el empuje y generando situaciones. Me parece que las cosas se pueden facilitar sí primero somos capaces de convertir y poder manejar de mejor manera los partidos", señaló Cadena.

Con la anotación del Tepa, Chivas rompió la sequía goleadora de este Apertura 2022. Por está razón el estratega del Rebaño espera que su equipo pueda despejarse un poco para mejorar la contundencia: "Tenemos que seguir buscando ser más contundentes, esa es la realidad. Creo que las primeras y las mejores opciones se nos habían presentado para nosotros, incluso todavía después del 1 a 0 tuvimos en alguna ocasión el 2 a 0".

Sin embargo no todo es felicidad en Chivas, ya que el equipo sigue sin ganar un partido y solo ha podido cosechar dos unidades de nueve posibles. Por está razón, Ricardo Cadena confesó que no está satisfecho del rendimiento: "No estoy satisfecho, no estaba dentro de lo que nosotros habíamos planificado. Por supuesto que me deja con esa amargura por no otorgar a la afición el resultado que tanto están esperando. También ser consciente que era una plaza muy complicada, no habíamos convertido gol, de alguna manera espero que los jugadores se liberen de esa presión. Al final el empate es justo".

