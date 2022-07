Miguel Herrera sobre posible salida de Jeferson Soteldo: 'Sigo considerándolo'

Miguel Herrera habló sobre Yeferson Soteldo y aseguró que él ya lo tiene contemplado en sus planes, por lo que pausó a los rumores sobre su posible salida al PAOK de Grecia.

"Hasta el día de hoy no hay nada, a mí no me han comentado nada, sigo considerándolo, sigue apareciendo con nosotros, seguiremos manteniendo la competencia interna que hemos logrado con todos los jugadores que tengo", indicó el Piojo.

Cabe mencionar que el venezolano ha tenido varios actos de indisciplina por lo que la directiva habría considerado negociarlo con otro equipo con el objetivo de liberar la plaza de extranjero que ocupa, sin embargo aún no está confirmado si el futbolista saldría de Tigres.

"Si la directiva decide abrir esa plaza la ocuparemos, no la vamos a dejar vacía, no nos vamos a quedar con un hombre menos que pudiéramos ocupar; pero mientras no, seguiré pensando en él, no me han dicho nada, no me han comunicado nada, hasta hace media hora platiqué con Toño, el equipo sigue conformado como hasta ahorita lo presentamos", apuntó.

