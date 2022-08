Ricardo Peláez: 'Presenté mi renuncia, pero Amaury Vergara no me la aceptó'

Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas, confesó que sí pensó en renunciar y de hecho presentó su carta a Amaury Vergara, pero el presidente del Rebaño se la negó.

Fue en una entrevista para el canal de los rojiblancos, que Peláez dijo que no está satisfecho con su trabajo, pues los resultados durante su gestión no han sido gratificantes para el equipo.

“No estoy satisfecho con mi labor en Chivas. Sí pensé en irme, pero Amaury no me aceptó mi renuncia, tengo una comunicación con él muy buena, él sabe que yo estoy en el día a día con Chivas”, dijo Ricardo.

A pesar de ya haber presentado su renuncia, el directivo mexicano señaló que dará el máximo de sí hasta que le den las gracias, pues está preparado para lograrlo y seguir al frente del equipo.

“Hasta que dé (quedarse en Chivas), pero no voy a bajar los brazos, tengo experiencia, me considero con la capacidad para seguir y no me voy a rendir”, confesó.

Sobre el por qué no viajó a Los Ángeles para el duelo de Guadalajara contra LA Galaxy de Chicharito Hernández, Ricardo Peláez confesó que recientemente fue operado y no puede viajar en avión por un mes, pues por temas de coágulos el médico no se lo recomendó.

