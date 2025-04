Simón Levy sobre su propuesta de ‘comprar’ a Chivas: “No quiero sacar a Amaury Vergara”

Los últimos días el Club Deportivo Guadalajara ha sido tendencia en redes sociales y no por temas deportivos, pues luego de quedar fuera del Play In y Liguilla del futbol mexicano, el expolítico mexicano, Simón Levy, ha hecho una propuesta formal para comprar a las Chivas.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Simón Levy busca comprar a Chivas | IMAGO7

Por medio de su cuenta de X, Simón Levy, quien fue Subsecretario de Planeación y Política Turística de México, hizo una propuesta formal para comprar al Club Deportivo Guadalajara y con una carta dirigida hacía Amaury Vergara, explicó su plan, mismo que está respaldado por su fondo de inversión en China.

“Me permito dirigirme a usted (Amauri Vegara) para expresarle formalmente mi interés en desarrollar un modelo innovador de adquisición y expansión del Club Deportivo Guadalajara, con el objetivo de transformar a Chivas en el primer club mexicano con una estructura financiera moderna, basada en la bursatilización del talento, la participación del mercado y la creación de valor a largo plazo”, escribió en sus redes sociales.

Propuesta de Simón Levy | X: @SimonLevyMx

Simón Levy no quiere sacar a Amaury Vergara de Chivas

Posterior a hacer pública su propuesta de querer comprar al Club Deportivo Guadalajara, Levy confesó en entrevista para W Deportes que su intención no es sacar a Amaury Vergara pues él no se considera un ‘hombre de futbol’; señalando que su intención es potenciar al club.

“Soy ignorante del futbol, pero no de los negocios y yo sé que Amaury no quiere vender a Chivas y le digo a él directamente que mi idea no es sacarlo, pero sí potencia al club, a la institución. Maximizar el poder del Guadalajara en función de resultados deportivos”, declaró para W Deportes.

Simón Levy no quiere echar a Amaury Vergara de Chivas | IMAGO7

¿Quién es Simón Levy, empresario mexicano que quiere comprar a Chivas?

Simón Levy es un abogado y empresario mexicano con experiencia en política, comercio internacional y relaciones México-China. Fue Subsecretario de Turismo en 2018-2019 y ha trabajado como asesor para gobiernos estatales y organismos internacionales. Fundador de la Cátedra México-China de la UNAM, actualmente reside en China, donde es reconocido en la industria de la construcción. Recientemente propuso un modelo de inversión para modernizar al Club Deportivo Guadalajara.

Simón Levy quiere comprar a Chivas | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DOMÈNEC TORRENT SE CONVIERTE EN LA PRIMERA OPCIÓN PARA SER EL NUEVO DT DE CHIVAS