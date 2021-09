Tiba Sepúlveda sobre América: 'Han hecho un gran trabajo, pero no veo una amplia diferencia'

En Chivas no le dieron importancia a las declaraciones de Roger Martínez. El defensor rojiblanco, Gilberto Sepúlveda, aseguró que no le “movió” lo dicho por el atacante del América, ya que dentro del club están conscientes de la grandeza del Guadalajara.

“Sí lo escuché, pero lo que pienso es que cuando hay un Clásico cada quien lo vive de manera diferente. Él tiene su manera de actuarlo, es respetable, lo veo de manera distinta. No me causa problema, ni me mueve. Es respetable.

“Todo es válido. Sí él piensa eso, es válido. Pero los que estamos aquí sabemos de la grandeza de esta institución. Si alguien no lo ve así, es su punto de vista, no el de todos”, expresó el zaguero en conferencia.

El ‘Tiba’ no quiso expresar el sentir del resto de sus compañeros, pero sí dejó en claro que deberán ‘hablar’ dentro del terreno de juego.

“Hablar de mis compañeros no es lo ideal, cada quien lo vive de manera distinta. No me molesta que hablen de mi equipo, pero soy consciente de lo que viene y dónde se deben de demostrar las cosas”, puntualizó.

Con respecto al Clásico Nacional del próximo sábado, Sepúlveda destacó el buen nivel que han mostrado las Águilas independientemente de las críticas; sin embargo, está convencido de que no hay mucha diferencia entre los niveles de ambas escuadras.

“No, no veo una amplia diferencia. Estamos a siete puntos y estamos enfocados en esta semana, es bastante importante porque son tres partidos, se juegan nueve puntos. Para nosotros no hay tanta diferencia en este torneo.

“Ha hecho un gran trabajo, es notable porque están en los primeros lugares. Creo que hablando más de lo que vamos a hacer estamos enfocados en nuestro trabajo, más allá de cómo ganar América, si no es convincente. Para nosotros es un clásico y sabemos lo importante que es para la institución”, concluyó el defensor del Rebaño.

