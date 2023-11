Tuca lanza dardo a Chivas y Paunovic: 'Conmigo no hubiera habido indisciplinas'

Ricardo "Tuca" Ferretti, se pronunció en torno a las recientes indisciplinas que han afectado a Chivas, y no dudó en lanzar lo que algunos consideran una "indirecta" a Veljko Paunovic, pues expresó su confianza en que, bajo su dirección, no se habrían producido estas controversias.

Durante su participación en el programa Futbol Picante, Ferretti fue interrogado acerca de las indisciplinas protagonizadas por jugadores como Alexis Vega, Cristian "Chicote" Calderón y Raúl Martínez en el equipo tapatío. En respuesta, el experimentado entrenador enfatizó la importancia de establecer pautas claras desde el comienzo de la temporada para evitar este tipo de problemas.

El Tuca Ferretti también hizo hincapié en que no se puede permitir que los jugadores tengan total libertad para actuar como deseen, y sugirió que se deben implementar medidas de seguridad para garantizar un mayor control en el club. Explicó: "En primer lugar, la regla se establece antes de que inicie el campeonato para que se pueda seguir."

Además, el entrenador agregó: "Hay un castigo, pero ¿dónde estaba la seguridad del equipo? Si quieres controlar a un grupo de estrellas, jóvenes, de la manera más sencilla, es imposible. Debes contar con personal de seguridad en los pisos y en la recepción."

Cuando se le cuestionó acerca de la necesidad de "cuidar" a los jugadores, Ferretti subrayó que, si hubiera estado a cargo del equipo, estas indisciplinas no habrían ocurrido. "Yo les diría que conmigo, Alexis Vega no habría hecho lo que hizo, ni él, ni Chicote, ni el otro. No lo habrían hecho," afirmó Ferretti.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LOS MEJORES MOMENTOS DE PAUNOVIC CON CHIVAS TRAS UN AÑO DE SU LLEGADA