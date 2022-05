Vega tras renovar con Chivas: 'No me puedo ir sin ser campeón'

Primero el campeonato, luego Europa. Alexis Vega aceptó renovar su vínculo con Guadalajara hasta el 2024; sin embargo, en su lista de objetivos sigue intacto su deseo de jugar en el Viejo Continente.

Vega sabe que mantener su nivel con Chivas será el trampolín que lo lleve a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y por qué no, a un nuevo reto fuera de México.

“Chivas es el trampolín para Europa pero uno no piensa jugar en otro equipo de México estando en este gran club, todo lo que he vivido aquí me tiene encantado. Estoy muy feliz acá y si es en México, en Chivas me quiero quedar”, señaló Vega en conferencia de prensa.

Con la Fase Final en puerta, Alexis Vega se ilusiona con alzar el campeonato y después pensará en nuevos retos.

“Yo quiero quedarme en chivas y quedar campeón, no me puedo ir sin ser campeón, esa es mi prioridad”, apuntó el delantero y señaló que sería un error “haber firmado y estar pensando en Europa, si firmé fue porque quería seguir estando acá, quería seguir representando estos colores, el sueño lo tengo intacto, lo tengo desde que empecé a jugar futbol, pero sé que haciendo buenos partidos, Chivas me va a catapultar”.

Alexis Vega se mostró agradecido con la afición, que desde el primer momento le han mostrado su apoyo. Ahora, la responsabilidad crece con un nuevo reto de por medio.

“Estoy totalmente agradecido con toda la afición y todos los chivahermanos, me han mostrado siempre su apoyo, mensajes bonitos para mi y para toda mi familia, es algo que siento muy bonito en mi corazón, tomé este reto con mucha responsabilidad y sabía que me quedaba a representar este club como se merece, estoy consciente que tengo que demostrar lo que puedo hacer”, sentenció.

