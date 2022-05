América: Fuerzas básicas han sumado 75 jugadores en los últimos 20 meses gracias al scouting

La captación de talento a través del 'scouting' ha sido una de las prácticas que Raúl Herrera ha sugerido en América para elevar la calidad de sus equipos. En 20 meses siendo responsable de todas las categorías inferiores del club, el directivo español ha sumado a 75 jugadores superando abismalmente los 19 que se hicieron en el mismo rango de tiempo antes de su llegada.

Sin embargo, el propio Herrera reconoció que estando ahora en un equipo como las Águilas es mucho más sencillo debido a la grandeza de la institución.

“Cuando estaba en Villarreal cuidaba que a mis jugadores no se los llevaran los grandes de España y de Europa, el Bayern Munich, el Liverpool, el Manchester City, porque si yo no los cuidaba se iban, ahora yo soy el City y todos quieren venir a acá”, destacó en plática con RÉCORD.

Yo estaba en un club que peleaba por ser uno de los mejores y quise el cambio y venir al mejor del país. Y a partir de aquí empezamos una metodología que para mí es la forma de verlo, yo entiendo al futbol desde la parte formativa como un equipo que tiene que ganar categorías, sino que es la suma de jugadores, acá lo importante es generar jugadores”.

Consciente de que el mercado del jugador mexicoamericano es una mina de oro tomando en cuenta que cada vez son más los futbolistas de calidad que llegan a la Liga Mx, el directivo español aseguró que el club ya extendió su red de captación más allá de la frontera norte del país.

“Tenemos visores repartidos por todos los estados, tenemos vistas varias ciudades de Estados Unidos: Los Ángeles, Dallas, Nueva York, Las Vegas, Austin, El Paso, Chicago, Phoenix son lugares que ya tenemos presencia. Teníamos que subir el nivel y donde antes se observaban mil jugadores, nosotros pudimos haber visto unos 10 u 11 mil jugadores por torneo, creo que ahí está gran parte de la mejora”, sentenció Herrera.

CANTERANOS 'VIVEN' EN EL CLUB

Entre cinco y seis horas es el tiempo que pasan los futbolistas de las categorías inferiores de América en el club. La hora de entrada es inamovible y todos deben de llegar a la hora del desayuno, mismo que va diseñado de acuerdo a las necesidades metabólicas y fisiológicas de cada uno, siendo una parte vital del crecimiento y desarrollo del jugador.

Posteriormente, pasan a la parte futbolística en cancha un par de horas ejecutando y repitiendo los conceptos de juego; después, viene la parte del video, una sesión con imágenes de sus propios partidos para corregir lo negativo y perfeccionar lo positivo. El ‘plus' es una sesión uno a uno con el Cuerpo Técnico para establecer metas y objetivos al tiempo en que el resto de la plantilla hace un ligero trabajo de gimnasio.

“Nosotros nos basamos en establecer objetivos individuales para cada jugador para conseguir una manera de jugar que quiero que sea atractiva y no es lo que a mi me guste, es lo que sea mejor para el desarrollo del jugador y para poder jugar así se entrena de una determinada manera. Tenemos claro cuales son las necesidades de cada jugador, desde la Sub 15 hasta la Sub 20 porque a todos los vemos jugar y creo que esa es la ventaja de que no se nos escapa ningún detalle”, reveló Raúl Herrera.