Veljko Paunovic sobre tradición en Chivas: ‘Jugar solo con mexicanos no autolimita, es un potencial’

Veljko Paunovic dio su primera rueda de prensa como director técnico de Chivas. En esta, dejó ver su pensamiento, impresiones y más sobre el Rebaño Sagrado, incluso comentó sobre la tradición rojiblanca de no tener extranjeros.

“Jugar solo con mexicanos no autolimita, es un potencial”, respondió ante uno de los valores más importantes de la institución tapatía.

Asimismo, el serbio nacionalizado español calificó a la plantilla como “un equipo potente con mucho talento. Mezcla entre gente joven y con experiencia”.

Siendo un entrenador con amplia experiencia en Fuerzas Básicas declaró que por el momento se enfocarán en la plantilla actual y las mejoras tratarán, dentro de lo posible, que sean propias filiales del Club Guadalajara.

No obstante a la invitación, ‘Pauno’ no quiere un cuadro lleno de apatía. “El que no quiera estar aquí, que no esté. Queremos gente comprometida desde el primer día”, sumó.

