Víctor Guzmán, de fichaje bomba a moneda de cambio para Chivas

Víctor Guzmán vive lo que podrían ser sus últimos días como futbolista del Guadalajara, esto después de que es pretendido por algunos equipos y ante la falta de actividad con Chivas, el “Pocho” es uno de los elementos del Rebaño Sagrado que será moneda de cambio del equipo de cara al Torneo Clausura 2025.

El mediocampista mexicano pasó de ser el fichaje estelar de Chivas a convertirse en la moneda de cambio del Guadalajara, esto debido a que tanto con Veljko Paunović, Fernando Gago y Arturo Ortega, no encontró un lugar en el equipo titular, pese a no registrar malos números en su tercera etapa con el Rebaño Sagrado.

Víctor Guzmán llegó al Guadalajara de cara al Torneo Clausura 2023, esto en calidad de fichaje bomba, luego de lo mostrado por el futbolista en su paso por el Pachuca, además de que generaba una gran ilusión en la afición el tenerlo de regreso después de que en 2020 su vínculo con Chivas se vio cortado debido un problema de dopaje.

En su primer torneo con el Guadalajara, el “Pocho” respondió a las expectativas, convirtiéndose en el mejor futbolista del equipo, luego de establecerse como el goleador con ocho anotaciones, además de registrar un total de dos asistencias, sin embargo, la caída en la final de aquel semestre ante Tigres no logró cerrar con broche de oro su primer certamen jugando para el Rebaño Sagrado.

En su segundo torneo, la situación fue diferente, luego de que no encontró un lugar en el 11 inicial de Veljko Paunović, por lo que su actividad vino a menos debido a que el técnico serbio no le encontraba un lugar al oriundo de Tonalá en el campo, aquel semestre, disputó 14 juegos y únicamente registró tres asistencias, pasando de ser el goleador del equipo a no marcar un solo gol.

Con la llegada de Fernando Gago la historia fue muy similar a lo ocurrido en su primer torneo con Chivas, luego de que Guzmán marcó un total de siete goles con el equipo, además de registrar una asistencia, sin embargo, pese a ser nuevamente el goleador del equipo su participación en el campo fue viniendo a menos, luego de que juego a juego, era menor su participación.

En el presente Torneo Apertura 2024, el “Pocho” disputó un total de 15 partidos, sin embargo, en solo tres inició como titular, por lo que su cuota de goles se redujo a únicamente una anotación disputando un total de 583 minutos, disputando el 38.1 por ciento de minutos en el torneo, esto durante la gestión de Fernando Gago y Arturo Ortega.

La falta de minutos, el que los entrenadores no le encontraran un sitio en el 11 inicial del equipo, además de su bajo rendimiento y algunos temas extra cancha debido a problemas personales, han sido algunos de los factores por los que Víctor Guzmán dejó de brillar con el Guadalajara, actualmente es del interés de equipos como Toluca y Pachuca, por lo que el sueño del “Pocho” de algún día coronarse con Chivas ha comenzado a diluirse.

