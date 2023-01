Wacho Jiménez sobre críticas con Chivas: 'Siempre van a estar al pie del cañón'

Miguel Jiménez, arquero de Chivas, ha estado expuesto a las críticas en más de una ocasión, pero el portero rojiblanco toma de la mejor manera los comentarios que hacen hacia su desempeño, pues lo considera como parte de la presión que significa estar en este club.

"Me han criticado cuando no jugaba, ahora las críticas van a estar al pie del cañón. Siempre he tratado de estar enfocado, siempre hay errores en la vida, en la portería se notan más. La presión en Chivas siempre va a estar, pero siempre he tratado de estar enfocado y recibir las críticas porque sé que es parte del futbol", dijo en conferencia.

Sin embargo, el cancerbero ha sido fundamental para que el conjunto rojiblanco evitara anotaciones en las tres jornadas que han transcurrido y aunque no descartó que su desempeño pueda abrirle la puerta con la Selección Nacional, señaló que su compromiso está enfocado en Chivas.

"Estoy enfocado 100 por ciento en Chivas, a lo mejor haciendo bien mi trabajo aquí se puede abrir una opción. No es algo que me quite el sueño, claro que ilusiona pero estoy enfocado en Chivas. Lo más importante para mí en mi carrera es Chivas", expresó.

