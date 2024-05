Anselmi tras victoria de Cruz Azul en Monterrey: 'Hay que saber sufrir'

El Cruz Azul de Martín Anselmi consiguió un gran resultado en su visita al Gigante Acero, en la ida de las semifinales ante Rayados, gracias a una anotación en la primera mitad por parte de Carlos Rotondi. En conferencia, el estratega de La Máquina comentó lo siguiente:

“Es un rival con muchísima jerarquía, sale uno y entra otro que te llevan. Yo creo que fue más mérito de Monterrey llevarnos contra nuestro arco, que es por ahí lo que intentamos plantear. También es natural eso que se dé en el juego, en un escenario con mucho calor, con tan poco tiempo del partido anterior y el rival con muchas patas… Y bueno, hay que saber sufrir un poco. Creo que estamos preparados para eso”, dijo Anselmi.

Martín agregó que su equipo cada vez lo sorprende más, debido a las ganas y el deseo que demuestran en cada partido, sin importar el rival o la cancha.

“Me sorprenden cada vez más porque tienen un deseo, unas ganas, son realmente muy valientes. No les importa el escenario, el rival, ellos van y juegan. Y eso, más allá de cualquier resultado, es un triunfo. Con relación a las cábalas, qué sé yo, no sé, no se las pregunto. No tengo idea”, comentó el entrenador del Cruz Azul.

