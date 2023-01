Liga MX: Monterrey se impuso al Cruz Azul del Potro Gutiérrez y mantiene dominio

Cruz Azul volvió a perder contra Monterrey, cayó 3-2 en el Estadio Azteca, siendo este su tercer tropiezo ante los regiomontanos desde que Raúl Gutiérrez asumió la dirección técnica.

Al 27', Uriel Antuna recibió un buen pase, quedó solo frente al arco y con tremendo zurdazo venció al portero Esteban Andrada. El 'Brujo' gritó con todo el gol, se encuentra motivado pese a que se frustró su regreso a Europa, luego de que los celestes rechazaron las ofertas del Panathinaikos de Grecia.

Poco antes del descanso, los de la Sultana del Norte realizaron una gran jugada colectiva. Jesús Gallardo llegó a línea de fondo, metió el balón al área y Germán Berterame sacudió las redes de la portería defendida por Jesús Corona.

El 'Potro' por fin pudo debutar a sus refuerzos. Los argentinos Ramiro Carrera y Augusto Lotti, quienes no jugaron el fin de semana pasado porque no estaban registrados, entraron como revulsivos en el segundo tiempo, pero no brillaron.

Los locales generaron muy pocas jugadas de peligro. Charly Rodríguez sigue siendo el motor en el mediocampo, pero a La Máquina le sigue haciendo falta un centrodelantero matón que capitalice las jugadas.

En el 51', Rodrigo Aguirre recibió el balón por el costado izquierdo, levantó la cabeza y metió una diagonal para que Rogelio Funes Mori, definiera de primera intención y le diera la vuelta al marcador.

Los celestes se quedaron con un jugador menos. El árbitro César Arturo Ramos expulsó a Michael Estrada, quien recibió la segunda tarjeta amarilla tras darle un codazo a Luis Romo.

Germán Berterame se robó el show, pues, al 76', amplió la diferencia y, al 80', marcó en propia puerta, poniendo el 2-3 definitivo en el marcador.

Cruz Azul buscó el gol del empate hasta el último minuto, pero Monterrey mantuvo el orden y no hubo más sorpresas en el Coloso de Santa Úrsula.

