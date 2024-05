Tano Ortiz confía en remontada de Rayados ante Cruz Azul: 'Estoy tranquilo'

El Cruz Azul de Martín Anselmi le pegó a los Rayados de Fernando Ortiz en la ida de las semifinales desde el Gigante de Acero por la mínima. En conferencia de prensa, el estratega de La Pandilla reconoció que durante la primera parte no compitieron, pero confía en que sus jugadores obtendrán un buen resultado en la vuelta.

“Hay que reconocer que en el primer tiempo no competimos. En el segundo tiempo sí tuvimos un cambio de actitud y tuvimos chance para poder empatarlo. Cuando digo tranquilo de mi parte es porque todo gira sobre mí. Tengo a los jugadores capacitados e inteligentes para poder revertir la situación. Veré y analizaré el partido de hoy para ir el domingo a la Ciudad de México y veré dónde tendré que tocar para ir a cambiar el resultado. Pero sí confío mucho en mis jugadores”, dijo el Tano.

Al entrenador de los Rayados se le cuestionó nuevamente por su mala racha al disputar semifinales, ya que nunca ha conseguido el pase a una final, a lo que respondió que no todo gira en torno a él, reiteró que confía en sus jugadores y que se encuentra tranquilo.

“Estamos ante una oportunidad del día domingo para poder revertir la situación. Yo confío y creo muchos de mis jugadores en que podemos ir a la Ciudad de México y hacer un buen partido y hacer esa diferencia de gol. Y en lo personal es volver a reiterar y volver a repetir. Hiciera como si yo fuera el malo de la película. No, calma, calma. No todo gira por lo que a mí me puede pasar. Y esta pregunta es la primera y van a pasar diez y van a pasar otra vez yo. No. Es un deporte. Yo estoy tranquilo. Estoy con la preocupación de querer revertir la situación”, agregó Ortiz.

