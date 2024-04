Con la polémica del calendario apretado que tendrá Pachuca con la Vuelta de las Semifinales ante América en la CONCACAF Champions Cup y el Play In ante Pumas, Cruz Azul ha 'acusado' a los Universitarios de no querer ayudar a los Tuzos con el cambio de fechas del Play In.

En el programa de RÉCORD+ de este martes, Luis Castillo reveló con fuentes internas en La Noria que los Felinos fueron uno de los equipos que se negaron a pasar el partido de Play In de jueves a viernes.

Este martes, los Tuzos se medirán ante el América en la Vuelta de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup. Posteriormente, el jueves jugarán el Play-In ante Pumas para obtener el séptimo boleto de la clasificación.

Pero en caso de perder, tendrían que disputar un compromiso más el próximo domingo para pelear por el último boleto a la Liguilla del Clausura 2024, lo que provocaría que tengan tres partidos de eliminación en un lapso de cinco días.

Ante esto, Luis Castillo reveló que Pumas fue uno de los obstáculos de Pachuca para respetar el reglamento de la Liga MX y no cambiar el horario del Play In.

"Hay mucha desinformación, es un tema en donde la liga debe ser clara, es una guerra de versiones, Cruz Azul asegura que Pumas fue el equipo que no quizo mover la fecha del Play-In", expresó Luis.

