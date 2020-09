Conejo Pérez, la leyenda de la portería que fue Campeón con Cruz Azul y Pachuca

Con debut ideal y retiro de ensueño, así se consolidó la trayectoria del exportero, Óscar Pérez, quien además de convertirse en un referente dentro de las canchas con Cruz Azul y Pachuca, también alcanzó importantes logros a nivel profesional con ambos clubes.

En dos momentos significativos el Conejo tocó la cumbre con las playeras que portó, por una parte se coronó campeón de liga con el Cruz Azul en el Invierno 97, torneo en el que apenas comenzaba a consolidar su titularidad, condición que perduró hasta instancias de Liguilla.

“Lo disfruté mucho, aparte era mi primer torneo como titular en una Liguilla, empezar así tu primer torneo como titular en tu primer Liguilla y culminarlo con un título después de 17 años que el equipo no conseguía el título, fue algo extraordinario, lo disfruté mucho, eso me permitió el poder consolidarme como titular del primer equipo. Ese campeonato me dejó marcado”, expresó en entrevista para RÉCORD.

Ya en el ocaso de su carrera como futbolista, Pérez volvió a probar la máxima gloria en liga de la mano del Pachuca gracias al campeonato que alcanzaron durante el Clausura 2016, mismo con el que el Conejo se despidió de las canchas luego de haberse desempeñado por más de 20 años como profesional.

“Fue extraordinario, para mí era una ilusión, un sueño el poder ser campeón antes de retirarme y lo logré con Pachuca, fue muy bonito, fue una final muy emotiva, siempre lo he dicho, ni soñando me hubiera salido así pero ya está escrito que todo se iba a dar y feliz de que antes de retirarme poder volver a ser campeón de liga”, apuntó.

Ambos títulos representan momentos claves para el ahora entrenador de porteros, quien recuerda con especial cariño dichos logros que asegura, desde su perspectiva, se presentaron en los instantes justos.

