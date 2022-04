Christian Tabó: 'Este Cruz Azul sea ha renovado, tiene otra mentalidad'

Cruz Azul ya dejó en el pasado los trágicos momentos que le hizo pasar Pumas, luego de que los eliminará de la Semifinal del Apertura 2020 con tremenda goleada. Ahora le dan prioridad a la Concachampions y con un equipo renovado, La Máquina está lista para afrontar este segundo encuentro.

“A mi no me tocó estar en esa remontada, pero este equipo es diferente al de ese entonces, es un equipo que se ha renovado un montón, con otra mentalidad, tenemos claro lo que tenemos que hacer y no estamos recordando esos partidos que ya pasaron. Tenemos que concentrarnos en lo que es el ahora, y el ahora nos demanda a ganar y es lo que vamos a hacer” dijo Christian Tabó en rueda de prensa.

Por otra parte, el charrúa mencionó que los del Pedregal cuentan con grandes virtudes; sin embargo, los cementeros no se intimidan, pues también cuentan con buenos jugadores expertos en jugar estas instancias y quienes ya están listos para mostrar su mejor versión.

“Tenemos que tener cuidado en las virtudes de ellos (Pumas), tienen un buen equipo, tienen muy buenos jugadores pero nosotros somos un gran equipo, tenemos un plantel de mucha jerarquía, un plantel de muchos jugadores que han disputado muchas semifinales y finales, nosotros haciendo lo nuestro creo que no vamos a tener problemas en revertir la situación”, declaró.

Finalmente, el atacante reconoció que Pumas fue superior a Cruz Azul durante los primeros 45 minutos del partido de Ida de las Semifinales de la Concachampions y por ello fue que consiguió tomar ventaja.

"El partido de la semana pasada ellos jugaron un buen primer tiempo, son un gran equipo con grandes jugadores y tienen mucho mérito, pero nosotros tenemos lo nuestro. El pasado no nos preocupa para nada", comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONCACHAMPIONS: CRUZ AZUL, CON VENTAJA HISTÓRICA ANTE PUMAS EN TORNEO DE LA CONCACAF