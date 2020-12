Cruz Azul: Jesús Corona dio positivo por Covid-19

Tras la eliminación de Cruz Azul, la polémica no dejó en paz al cuadro de la Noria, que omitió informar acerca del positivo por Coronavirus que arrojó Jesús Corona.

Una hora antes de que comenzara el encuentro entre Pumas y Cruz Azul, la afición se llenó de incertidumbre cuando en la alineación cementera no figuraba Jesús Corona, algo que encendió los ánimos de la afición universitaria que los tachó de engreídos al darse a conocer la titularidad de Sebastián Jurado. Sin embargo, Robert Dante Siboldi aclaró que la baja de Corona se debe a dolencia en una de sus rodillas.

“No se recuperó ‘Chuy’, no estaba al cien, se habló y tuvimos que tomar la decisión, lamentablemente para él porque tenía deseos de jugar, pero estaba Sebastián y realmente no tuvo que hacer nada en los goles. Después, de lo demás no pudo decir nada porque si dejamos de hacer cosas, dejamos de tener ese carácter del partido de ida y el rival nos superó en eso”, aseguró Robert Dante Siboldi.

No obstante, la información no estaba completa, pues el timonel cementero omitió comentar que el capitán cruzazulino resultó positivo por coronavirus, situación que si fue confirmada por Jesús Corona a través de sus redes sociales.

"Esta es una situación muy difícil para todos los aficionados del club pero quiero informarlos acerca de mi situación por la cual no pude apoyar al equipo. Tengo una lesión en la rodilla que no tiene al cien, además que el día de hoy noa entregaron los resultados de Covid y lamentablemente di postivo, estoy totalmente con ustedes equipo ", se lee en la publicación.

Cabe destacar que la temporada finalizó esta noche para Jesús Corona, pues para viajar a Orlando a disputar la Concachampions requiere de tres resultados negativos.

