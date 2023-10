Cruz Azul vs Pumas: Partido por el orgullo y por 'mantenerse vivos' en el Apertura 2023

El juego del miedo. Tanto Pumas como Cruz Azul han sabido sobreponerse a las diferentes tareas que se les han asignado a lo largo de estas 11 jornadas de la Liga MX, pero ahora solo uno podrá continuar con su camino y convertirse en aquel equipo que imponga miedo al resto de competidores.

El Coloso de Santa Úrsula será el campo de batalla donde universitarios y celestes se medirán por resolver una de sus tareas más complicadas en lo que va del Apertura 2023, ya que solamente uno podrá mantenerse firme en sus objetivos de llegar a La Liguilla de forma directa o a los playoffs respectivamente.

La Máquina llega a este compromiso con un ritmo atemorizante para cualquier rival que tenga enfrente, porque ha logrado cosechar dos triunfos de manera consecutiva en condición de visitante. Esto les ha permitido colocarse a tres puntos de la zona de repesca, por lo que el sumar su primera Victoria en el Azteca podría encaminarlos aún más a continuar peleando en este campeonato.

Por su parte, los del Pedregal no se quedan atrás, ya que a pesar de que ellos no acumulan una racha de victorias como sus próximos rivales, han logrado tener un desempeño más constante. Esto se ve reflejado en que actualmente están ubicados en el cuarto puesto de la clasificación después de haber logrado cosechar 18 unidades en once jornadas, por lo que una victoria podría meterlos dentro del top 3 de esta Apertura 2023.

Por si hiciera falta algún ingrediente extra para convertir este partido en una verdadera película de terror es el duelo que habrá en las dos áreas, ya que por parte de Cruz Azul llegarán con Ángel Sepúlveda encendido después de haber conseguido un hatrick ante Necaxa, mientras que Pumas tendrá a un chino Huerta que ha estado desatado e imponiendo miedo en este campeonato con sus cinco anotaciones.

De esta forma, lo único que queda claro es que cualquiera de los dos equipos que termine por imponerse en el Estadio Azteca puede convertirse en uno de los mayores miedos del resto de equipos. Por lo que ahora Pumas o Cruz Azul podrán decir con total seguridad al resto de la Liga MX que quieren jugar un juego.

LAS CLAVES PARA CRUZ AZUL

• La Máquina buscará conseguir su primer triunfo en el Estadio Azteca en lo que va de este Apertura 2023, ya que después de cuatro compromisos suma un empate y tres derrotas.

• Ángel Sepúlveda seguirá formando parte del 11 inicial de Cruz Azul después de haber hecho un hat trick ante Necaxa

• Cruz Azul buscará extender su racha de victorias a tres de manera consecutiva, lo que lo acercaría a la zona de playoff

LAS CLAVES PARA PUMAS

• César Huerta regresará al 11 inicial de Pumas después de haber cumplido con su sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

• Antonio Mohamed volverá a pisar el Estadio Azteca, lugar en el que en sus últimas dos visitas ha salido con polémica debido a una expulsión y una pelea con la banca del América

• Juan Dinenno podría entrar dentro del top 10 goleadores históricos de Pumas en caso de conseguir un doblete

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL VS PUMAS: OPERATIVO DE SEGURIDAD EN EL ESTADIO AZTECA CONTARÁ CON 2 MIL 300 ELEMENTOS