Kikín Fonseca eligió su XI ideal con exjugadores de Pumas y Cruz Azul

Pumas y Cruz Azul se enfrentarán este domingo durante la Jornada 10 del Guardianes 2021 y en el marco del partido, Francisco 'Kikín' Fonseca eligió a su once ideal con exjugadores de ambos equipos.

"La central Verón y Beltrán, el portero me voy a quedar con Sergio Bernal, de lateral derecho a Chava Carmona, de lateral izquierdo a Jimmy Lozano, de contención a Jerry Galindo, con Leandro y con Torrado y adelante Chelito por un constado, Marioni y tu servidor". aseguró en entrevista con TUDN.

Asimismo, el exjugador habló sobre lo que sintió de portar el uniforme de los dos equipos y cómo era su relación con la afición.

Quisimos poner en jaque a @kikinfg gracias a su pasado en @PumasMX y @CruzAzulCD No le fue tan fácil a @belagool, pero al menos sí le dijo a qué jugadores de Pumas se hubiera llevado a Cruz Azul y viceversa Eso sí, a ambas aficiones las tiene muy presentes pic.twitter.com/u1JJ7c0G75 — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 7, 2021

"Son de las cuatro aficiones más importantes de México, en Pumas tuve una gran etapa, me tocó el bicampeonato, me fue muy bien, inclusive en un partido yo fui a ver un partido con ellos ahí en la grada no, y eso lo recuerdo con cariño", finalizó.

