Nacho Ambriz: 'Vamos a luchar por la Liguilla y el Bicampeonato'

Pese a la derrota ante el América, Ignacio Ambriz, técnico del León aseguró que el León continúa con vida y seguirá luchando a muerte por conseguir el Bicampeonato.

“Matemáticamente yo no estoy fuera todavía. Tenemos la exigencia de que tenemos que ganar. El equipo en el segundo tiempo me demostró que es el equipo que a mí me gusta, todavía nos quedan bastantes puntos y los vamos a pelar vamos a luchar por una Liguilla y pelear por el Bicampeonato”, declaró en conferencia de prensa.

Nacho señaló que la decisión del VAR no influyó en la derrota de su equipo frente a los azulcremas.

“Yo no habló normalmente de eso, pero hay gente que te ayuda de arriba para saber si es penal o no es penal o si es gol o no es gol. Hay una ayuda, pero no trasciende en el resultado y no queda más que seguir trabajando”, comentó.

Ambriz dijo estar satisfecho con el desempeño de su equipo ante las Águilas, pues aseguró que volvieron a mostrar la personalidad que los hizo campeones el torneo anterior.

“No me voy molesto ni mucho menos, el primer tiempo fue muy trabado para el equipo, anotamos muy temprano y luego nos empataron. El segundo tiempo mandamos mucho y por un error que cometimos y un acierto de ellos nos vamos con un sabor amargo de la derrota, pero hoy el equipo volvió a mostrar esa personalidad que a donde íbamos jugábamos bien al futbol”, apuntó.