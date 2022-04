Reynoso reprochó actitud de Talavera tras triunfo de Pumas: 'Hay que ser un caballero'

Juan Reynoso lamentó la actitud de Alfredo Talavera después de que los Pumas consumaran la eliminación de Cruz Azul de la Concachampions, y aunque el técnico de La Máquina reconoció que no hubo falta de respeto, destacó que faltó caballerosidad por parte del portero universitario para asumir el triunfo.

"La palabra es tristeza total, ellos fueron mejores en el primero de los cuatro bloques, ellos fueron contundentes y nosotros no. Lo que pasa en la cancha queda en la cancha, lo que sí es que cuando se gana y se pierde se tiene que ser un caballero, no ahondaré porque no hubo falta de respeto de él hacia mí y ni de mí hacia él", comentó Reynoso en conferencia de prensa.

El estratega peruano aseguró que su equipo se precipitó en el momento de buscar el empate en el global, situación que terminó por costarles la eliminación del torneo.

"Les comentaba al final que en este tipo de eliminatorias no hay que volverse loco en los últimos minutos y nos ganó el momento, hizo que nos precipitáramos. Lastima que no tuvimos la contundencia que ellos tuvieron en el primer bloque en C.U.", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REYNOSO TRAS LA ELIMINACIÓN DE CRUZ AZUL: ‘TENEMOS QUE PAGARLE ESTA DEUDA A LA AFICIÓN’