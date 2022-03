Santiago Giménez sobre la violencia en la Corregidora: 'Es una vergüenza; esto no es futbol'

Luego de los hechos de violencia ocurridos en el Estadio Corregidora entre aficionados de Querétaro y Atlas, diversos jugadores como Javier 'Chicharito' Hernández, Edson Álvarez y Héctor Herrera, han expresado su postura; en esta ocasión, Santiago Giménez se sumó para compartir un mensaje a través de sus redes sociales.

El futbolista de Cruz Azul desaprobó y condenó el actuar de los aficionados involucrados en la trifulca, destacando que es una vergüenza lo que ocurrió el pasado 5 de marzo durante el partido correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX. Asimismo, el delantero espera que se tomen medidas pertinentes ante esta situación.

"Una vergüenza que sigan pasando estas cosas. Esto no es futbol, eso no es pasión, eso no es defender la playera. Esperemos que se tomen las medidas adecuadas y esto cambie para siempre. Que podamos ir al estadio a alentar, a disfrutar del deporte, a vivir los partidos con familia y amigos sabiendo que es un lugar seguro para pasarla bien", mencionó a través de una Instagram Storie.

¡ESTO NO ES FUTBOL! El mensaje del Bebote Giménez tras los hechos lamentables en Querétaro… pic.twitter.com/eK3baeXORv — Vamos Azul (@VamosCAzul) March 7, 2022

Santi Giménez dedicó sus oraciones a quienes resultaron heridos a consecuencia de la gresca, así como también a sus familiares.

"En mis oraciones están con cada una de las personas que salieron heridas y sus familiares", añadió.

Hasta el momento, las autoridades correspondientes han asegurado que no se reporta ninguna persona fallecida involucrada en los hechos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que ya fueron detenidas las primeras 10 personas que presuntamente habrían participado en los hechos de violencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FISCALÍA DE QUERÉTARO DETUVO A 10 PERSONAS PRESUNTAMENTE IMPLICADAS EN RIÑA DE LA CORREGIDORA