Querétaro: Asamblea de Dueños inhabilitará a Gallos Blancos y vetará la Corregidora

El futuro del Club Querétaro quedará definido hoy en la Federación Mexicana de Futbol. Y es que esta mañana y de manera virtual, se llevará a cabo la Asamblea de Dueños, en la que se sabe que el principal de los temas será la propuesta de deshabilitar a los Gallos Blancos y desafiliar a los actuales directivos del equipo, entre los que destacan el presidente Gabriel Solares; sin embargo, el cuadro queretano presentará todas las pruebas que ya tiene en su poder la Comisión Disciplinaria, pero serán expuestas ante los dueños para argumentar su defensa, sin embargo serán declarados culpables por haberse equivocado en cuanto a la seguridad se refiere.

Y en el momento en que se desafilie a la todavía dirigencia queretana, se buscará que Jorge Hank, actual dueño del Querétaro (también propietario de los Xolos en la Primera División y Dorados de la Liga de Expansión), tome el control del club a partir de esta fecha y hasta lo que resta del torneo actual.

Pero no sólo quedará deshabilitado el club queretano, sino que además se quedarán sin estadio donde jugar, ya que este día se determinará que La Corregidora, casa de los Gallos Blancos, quedará vetado por un año, por lo que no habrá ningún partido de futbol de ninguna categoría, y aunque el equipo seguiría entrenando en Querétaro, para jugar como local tendrá que recurrir a alguna sede alterna, que hasta el momento no está confirmada, pero sea cual sea la ‘nueva’ casa de los Gallos Blancos, jugarán a puerta cerrada los partidos que les quedan en el torneo como locales. Además de que las categorías inferiores, así como el equipo femenil, no desaparecerán, pero jugarán en las instalaciones del club y no en el estadio por el veto.

Al final, todas las medidas que se tomarán luego de lo sucedido en La Corregidora, serán para que el Querétaro siga existiendo hasta el final del torneo y así proteger a los jugadores y todos los empleados del club, para que no queden desempleados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QUERÉTARO: HERNÁN CRISTANTE NEGÓ SER INCITADOR DE VIOLENCIA EN JUEGO ANTE ATLAS