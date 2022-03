¿Cómo ingresó Adolfo Ríos a la cancha durante la campal del Querétaro vs Atlas?

Adolfo Ríos arriesgó su integridad física durante unos momentos en la campal del Querétarocontra Atlas. El directivo de los Gallos Blancos fue captado por algunos fanáticos del equipo local saltando desde su palco hasta las gradas y posteriormente a la cancha.

A través de redes sociales se viralizó el momento en donde el exguadrameta abandona a sus seres cercanos para ingresar a la cancha y tratar de calmar a las personas involucradas en la riña provocada durante el encuentro de la Jornada 9 de la Liga MX.

Incluso se puede escuchar a unos aficionados pidiéndole que no bajara debido a la delicada situación que se estaba viviendo, sin embargo, siguió con su camino e incluso algunos lo ayudaron a bajar a la rampa donde se coloca la ambulancia del estadio. "No, no bajes, güey", le dijo el usuario que grabó el momento.

¡Qué bien me cae este cabrón!

¿Algún directivo habría hecho lo que hizo @adorri25? pic.twitter.com/1T15FzkBvD — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) March 8, 2022

Adolfo Ríos comentó que lo hizo debido a que buscaba proteger a las familias que asistieron a la Corregidora, esto debido a la falta de seguridad en el campo. "Bajamos a la cancha a proteger a familias, porque el operativo estaba fallando", mencionó.

